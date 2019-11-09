اعرف خريطة توزيع لحوم الأضاحى على الأسر الأولى بالرعاية بعدد من المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن المرحلة الأخيرة لتنفيذ خطتها لتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى (94) طنًا بدءًا من اليوم السبت.
بمحافظات: ( أسيوط – سوهاج - الإسماعيلية - كفر الشيخ – قنا – الأقصر – بور سعيد – المنيا – القليوبية- أسوان – الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة- السويس – جنوب سيناء – الإسكندرية- دمياط- مرسى مطروح – الشرقية – البحيرة – الغربية- الدقهلية- البحر الأحمر – شمال سيناء – المنوفية- الوادي الجديد )، وبهذه المرحلة يصل إجمالي ما قد تم توزيعه (1067) طنًا.
|
السبت 9 / 11
|أسيوط
|
4 طن
|
سوهاج
|
4 طن
|
الأحد 10 / 11
|
قنا
|4 طن
|الأقصر
|
4طن
|
الإثنين 11 / 11
|
أسوان
|4 طن
|الفيوم
|
2 طن
|
الثلاثاء 12/ 11
|القاهرة
|
2 طن
|
الاسكندرية
|2 طن
|مرسى مطروح
|
2 طن
|
الأربعاء 13 / 11
|الشرقية
|
4 طن
|
الغربية
|
4 طن
|
الخميس
14 / 11
|بور سعيد
|
2 طن
|
دمياط
|
2 طن
|
الجمعة
15 / 11
|البحيرة
|
4 طن
|
الجيزة
|
2 طن
|
السبت 16/ 11
|أسيوط
|
4 طن
|
سوهاج
|
5 طن
|
الأحد
17/ 11
|الاسماعيلية
|
3 طن
|
قنا
|
4 طن
|
الاثنين
18/ 11
|السويس
|
2 طن
|
جنوب سيناء
|2 طن
|البحر الأحمر
|
2 طن
|
الثلاثاء
19/ 11
|كفر الشيخ
|3 طن
|الدقهلية
|
4 طن
|
الأربعاء
20 / 11
|الإسماعيلية
|3 طن
|الوادي الجديد
|
2 طن
|
الخميس
21/ 11
|القليوبية
|3 طن
|المنيا
|
2 طن
|
بني سويف
|
2 طن
|
الجمعة
22/ 11
|شمال سيناء
|3 طن
|المنوفية
|
4 طن
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