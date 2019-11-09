أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة، لأيام السبت والأحد والاثنين المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان، إن طقس اليوم السبت، معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية 27 21

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 26 20

الوجه البحري والقاهرة 29 20

جنوب سيناء والغردقة 31 21

شمال الصعيد 29 19

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 32 21

أما طقس الأحد، فسيكون معتدلا شمالًا حتى شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

السواحل الشمالية الغربية 28 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 27 18

Advertisements

الوجه البحري والقاهرة 29 19

جنوب سيناء والغردقة 31 21

شمال الصعيد 29 19

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 30 23

طقس الاثنين:

معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الانحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على حلايب وشلاتين، والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

السواحل الشمالية 27 18

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 18

الوجه البحري والقاهرة 30 19

جنوب سيناء والغردقة 32 23

شمال الصعيد 31 20

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 33 22