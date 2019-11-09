اليوم.. افتتاح معرض "ولد الهدى" في متحف الفن الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): ينظم متحف الفن الإسلامي، اليوم السبت، معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان "ولد الهدى"، بالإضافة إلى حفل فني للإنشاد الديني. يأتي ذلك في إطار احتفال المتحف بذكرى المولد النبوي الشريف.​

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