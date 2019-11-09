شكرا لقرائتكم خبر عن مدير بطولة العالم للإسكواش: كان حلمنا نلعب أمام الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو منسى مدير بطولة العالم للاسكواش، أن البطولة كانت حلم لينا كلنا منذ الصغر وكنا نذهب لرؤية اللاعب أحمد برادة فى هذا الملعب ونحلم إننا نلعب فى هذا الملعب أمام الأهرامات .
وأضاف عمرو منسى خلال استضافته فى برنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة cbc، أن جوائز البطولة هذا العام كانت أعلى جوائز فى تاريخ اللعبة، مضيفا: كنت لاعب اسكواش ولكن لم أستطيع أن أصل الى أفضل 10 لاعبين إسكواش فى العالم ولكن وصلت ضمن أفضل 50 لاعب إسكوا ش فى العالم.
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