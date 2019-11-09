كل ما تريد معرفته عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال "صورة" × 7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطبيق جديد على الهواتف المحمولة الخاصة بالعاملين بإدارة الكشف بشركات توزيع الكهرباء لضمان دقة القراءات التى يتم تسجيلها وإصدار فاتورة كهرباء سليمة للمشترك، الخليج 365 يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن هذا التطبيق: 1- يتميز البرنامج بسهولة فى التعامل معه علاوة على دقة عالية فى تسجيل البيانات. 2- يقوم موظف شركة الكهرباء بإدخال رقم العداد على البرنامج. 3- يختار نوع العداد ثم يختار تسجيل قراءة. Advertisements 4- لن يقبل التطبيق تسجيل قراءة إلا من خلال وضع الهاتف المحمول أمام العداد ليلتقط البرنامج صورة حية. 5- بعد الانتهاء من عملية التسجيل يتم إرسال الصورة فى اللحظة نفسها لمركز إصدار الفواتير موثقة بالوقت والتاريخ. 6- لن يسمح لأى موظف بالتلاعب فى إدخال قراءة العداد لأنه لا يقبل تسجيل قراءة إلا من خلال التقاط صورة حية العداد. 7- يلزم الموظف بالذهاب للمشترك فى مواعيد دورة القراءة المحددة وفقًا لكل منطقة - فعلى سبيل المثال - "إذا ذهبت للمشترك يوم 3 أكتوبر لابد من تسجيل قراءة العداد فى 3 نوفمبر وفى حالة التأخر عن الموعد المحدد يظهر التأخير لدى مركز إصدار الفواتير ويتعرض كشاف الكهرباء للعقوبة من قبل الشركة تصل لحد الفصل".

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