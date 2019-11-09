11 معلومة عن آخر خطوات مشروع مترو الهرم وموعد بدء تنفيذه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن آخر خطوات تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم وموعد بدء تنفيذ هذا المشروع والاتفاق الجديد مع اليابان لإنجاز المشروع.

1ـ الطرح سيكون أمام الشركات المصرية واليابانية.

2ـ تم الاتفاق مع وكالة اليابان للتعاون الدولى "الجايكا" على تغيير شروط التمويل اليابانى المقدم فى صورة قرض ميسر.

3ـ الاتفاق مع الجانب اليابانى يشمل السماح للشركات المصرية سواء كانت متحالفة مع شركات يابانية أو لا بالاشتراك فى المناقصة التى تستعد الهيئة القومية للأنفاق لطرحها.

4ـ اليابان كانت تشترط قبل تعديل الاتفاق على أن يكون الطرح قاصر أمام الشركات اليابانية.

5ـ اليابان تقدم تمويل قدره 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر بفائدة 0.28%.

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6ـ التمويل اليابانى يغطى حوالى 60% من تكلفة المشروع البالغة حوالى 47 مليار جنيه.

7ـ تم التقسيم المرحلة الأولى من الخط الرابع إلى جزءين.

8ـ الجزء الأول يمتد بطول 4.5 كم من لمسافة من الجيزة حتى محطة عمرو بن العاص.

9ـ الجزء الثانى يمتد بطول 14.5 كم فى المسافة من الجيزة حتى محطة حدائق الأشجار بـ6 أكتوبر.

10ـ سيتم الطرح واختيار الشركات المنفذة وبدء أعمال التنفيذ مع بداية العام المقبل.

11ـ تم التعاقد مع شركة هرنكنشت الألمانية لشراء عدد 4 ماكينات حفر عملاقة استخدامها فى أعمال حفر الخط الرابع.