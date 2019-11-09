شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية استخراج بطاقة الرقم القومى ووثائق الميلاد عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتولى إدارة الأحوال المدنية تحديد الرقم القومى للمواطنين منذ مولدهم، وتقدم كافة الخدمات الخاصة المتعلقة بالحالة المدنية للمواطنين، من حيث الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وتسجيلها وإصدار الوثائق والمستندات الدالة عليها داخل وخارج البلاد.

وتصحح الإدارة البيانات المدونة بالسجلات بناء على طلب المواطن وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة والأسماء والديانة والجنسية بعد اكتمال الإجراءات الخاصة بها.

ويمكن للمواطن استخراج بطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة عن طريق الإنترنت، عن طريق:

- الدخول على موقع الإنترنت تحت مسمى www.cso.gov.eg

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- تدوين بيانات الطالب والمستفيد.

- السداد من خلال البطاقة الائتمانية / الدفع عند الأستلام.