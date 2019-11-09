مصدر أمني: "الطالبة شهد" عانت من مرض نفسي بسبب فسخ خطبتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مطلع على التحقيقات عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة الطالبة شهد أحمد بنهر النيل بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

مصدر أمني مسؤول أفاد بأنه عقب انتشال جثة الفتاة بالقرب من معدية الوراق، جرى تسليمها إلى ضابط بقسم شرطة الوراق، وبمراجعة بلاغات التغيب تطابقت أوصافها مع الطالبة شهد أحمد -مبلغ بتغيبها منذ 3 أيام- فتم إبلاغ أسرتها.

حسب المصدر، حضر والد شهد ويدعى "أحمد كمال" واستمع رجال المباحث إلى أقواله، وقال إن ابنته كانت تعاني من مرض نفسي في أعقاب فسخ خطبتها، مرجحا انتحارها بسبب أزمة نفسية ألمت بها، نافيا وقوع شبهة جنائية.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، تواصل "الخليج 365" مع مصدر أمني رفيع المستوى بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، أكد أن قوات الإنقاذ النهري انتشلت جثمان الفتاةبدائرة مركز شرطة الوراق دون وجود إصابات ظاهرية بقوله: "الجثة سليمة ومفهاش خدش وهدومها كاملة".

Advertisements

وأشار المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن العثور على متعلقات "شهد" كاملة بالقرب من مكان العثور عليها يحمل سيناريوهات عدة بينها إقدامها على الانتحار.

وأكد المصدر أن اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة شكل فريق بحث من ضباط فرقة الشمال تنسيقا مع قطاع الأمن العام؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، والتأكد من عدم وقوف أي شخص وراء الوفاة مختتما حديثه قائلا: "استدعينا أهلها وبنفحص خط السير".

وأسفرت مناظرة النيابة عن عدم وجود إصابات ظاهرية، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة؛ لتحديد أسباب الوفاة.

كما طلبت النيابة العامة، تحريات البحث الجنائي حول الواقعة لبيان سبب حضور الفتاة من جامعتها بالسويس إلى محافظة الجيزة.