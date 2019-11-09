التحقيقات تكشف.. كيف تعرفت أسرة "شهد" على جثتها بعد انتشالها من النيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

كشفت تحقيقات نيابة الوراق، تحت إشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام الأول، لنيابات شمال الجيزة الكلية، التفاصيل الكاملة لكشف ملابسات العثور على جثة الطالبة شهد أحمد بعد انتشالها من نهر النيل بالوراق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغًا بالعثور على جثة فتاة طافية بنهر النيل، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشالها وتم تحرير محضر بانتشال جثة فتاة مجهولة.

النيابة العامة استعلمت عن حالات الجثث المجهولة بتعميم نشرة على أقسام الشرطة بنطاق الجمهورية لمضاهاة مواصفات جثة الفتاة بالمواصفات الواردة بمحاضر وبلاغات التغيب من خلال التنسيق مع مصلحة الأمن العام التي تربط بين كافة مديريات الأمن.

وأسفرت إجراءات النشر عن وجود بلاغ تغيب منذ ٤٨ ساعة بمديرية أمن الإسماعيلية لفتاة تشتبه مواصفاتها مع التي تم العثور عليها بنهر النيل، تواصلت الجهات الأمنية مع أسرة الفتاة المبلغ بغيابها والتي حضرت وتعرفت على الجثة مؤكدة أنها لابنتها.

وأسفرت مناظرة النيابة عن عدم وجود إصابات ظاهرية، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة؛ لتحديد أسباب الوفاة.

كما طلبت النيابة العامة، تحريات البحث الجنائي حول الواقعة لبيان سبب حضور الفتاة من جامعتها بالسويس إلى محافظة الجيزة.

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