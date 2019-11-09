النائب العام يأمر بتوفير موسوعة قانونية إلكترونية لأعضاء النيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي إدارة النيابات، بتوفير الموسوعة القانونية الإلكترونية للمستشار وجدي فايز - رئيس الاستئناف بالتفتيش القضائي - لجميع أعضاء النيابة العامة؛ على أن تتحمل النيابة العامة تكلفة شرائها.

وبدأ النائب العام رسالته إلى أعضاء النيابة العامة، بالآية القرآنية: "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ".

وقال المستشار "الصاوي"، إن للنيابة العامة رسالة سامية جوهرها الحقيقة وغايتها تحقيق العدل، لا يتأتى تحقيقها إلا برجال عرفوا الحق فقضوا به، موضحًا أن تلك المعرفة كما تشمل معرفة الواقع تشمل بالضرورة معرفة واسعة بالقوانين والأحكام والمستحدث منها.

وأتم رسالته: "السادة أعضاء النيابة؛ أمعنوا قراءة الواقع، وتحصنوا بالعلم، فبغير ذلك لا تؤدى أمانتنا، ولا تقوم بحق رسالتنا، وفقكم الله وسدد الحق خطاكم.