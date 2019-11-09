محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم السبت، توزيع المرحلة الأخيرة من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالي 94 طنًا.
وتضم المرحلة الأخيرة المحافظات الآتية: (أسيوط – سوهاج- الإسماعيلية- كفر الشيخ – قنا – الأقصر – بور سعيد – المنيا – القليوبية- أسوان – الفيوم – بني سويف – القاهرة – الجيزة- السويس – جنوب سيناء – الإسكندرية- دمياط- مطروح – الشرقية – البحيرة – الغربية- الدقهلية- البحر الأحمر – شمال سيناء – المنوفية- الوادي الجديد).
وأضافت الوزارة أنه بهذه المرحلة، يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم إلى 1067 طنًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تبدأ المرحلة الأخيرة من توزيع لحوم صكوك الأضاحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.