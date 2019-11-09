محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي بمسجد مصطفى محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- (أ ش أ):

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم، الاحتفال الديني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية أوقاف الجيزة إحياء لذكرى المولد النبوى الشريف بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بحى الدقي.

وتضمن الاحتفال تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم وخطبة للدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، مؤكداً أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته واخلاقه وبإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة.

وقد اختتم الاحتفال بالتواشيح والابتهالات الدينية.

حضر الاحتفال اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، المهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد والدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة وممثلو المنطقة الأزهرية وعدد من رؤساء الأحياء والهيئات ومديرو المديريات والإدارات وأعضاء مجلس النواب والأهالى من سكان المنطقة.