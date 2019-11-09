أخبار مصر | عاجل.. مصدر مطلع يفجر مفاجأة ويكذب ما تم تداوله بشأن فتاة العريش "شهد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصدر مطلع يفجر مفاجأة ويكذب ما تم تداوله بشأن فتاة العريش "شهد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مصطلع مطلع على ما تداولته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء باختطاف فتاة جامعية والعثور على جثمانها بنهر النيل بنطاق محافظة الجيزة، نافيا صحة هذه الأنباء وما تم تداوله في هذا الشأن.

وأوضح المصدر المطلع قيام المدعو أحمد كمال حسين محمد – "والد المذكورة" (مدرس ومقيم بمدينة العريش بشمال سيناء)، بالإبلاغ عن غياب نجلته – الطالبة بإحدى كليات الصيدلة، حيث إنها عقب خروجها من الجامعة بتاريخ 6 نوفمبر الجاري، لم تعد لمقر إقامتها المؤقت بمدينة الإسماعيلية، وأنه لا يتهم أحدا أو يشتبه فى غيابها جنائياً، وقد تم النشر عن الغائبة فى حينه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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وتبلغ منذ أول أمس، لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة عن العثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة فى العقد الثانى من العمر ترتدي ملابسها بالكامل، ولا يوجد ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام.

وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا" الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.

وحضر والد المذكورة أمس وتعرف على الجثمان وقرر أنها كريمته المدعوة "شهد" التى كانت تعانى من مرض نفسي "وسواس قهري "وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية، وسبق أن حرر محضر بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحدا.