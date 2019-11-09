مصر | عاجل.. حادث مروع على طريق إسكندرية الصحراوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حادث مروع على طريق إسكندرية الصحراوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وق قبل قليل في الساعات الأول من صباح اليوم السبت، حادث مروع على طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي، حيث لقى شخصين مصرعهما وأصيب 15 آخرين.

كان قسم شرطة ثان العامرية تلقى بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالكيلو 68 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة المرور رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

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وتبين من المعاينة والفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل بالطريق المشار إليه، اتجاه القاهرة.

تحرر محضر بقسم شرطة ثان العامرية بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.