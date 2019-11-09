شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 23 باختناقات في القليوبية.. والمحافظ يأمر بالتحقيق في الواقعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مستشفى الخانكة العام في مقرها المؤقت بقرية أبوزعبل، 23 حالة من المواطنين من قاطني عزبة سمك الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعلية المقابلة لمصنع أسمدة أبوزعبل مصابين بحالات إغماء واختناق إثر استنشاق الأدخنة المتسربة من المصنع.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الأجهزة التنفيذية والشرطة لاتخاذ إجراءتها.

وقال الدكتور سيد سليمان، مدير المستشفى إنه جرى استقبال 23 حالة مصابين باختناقات وإغماءات بسبب الأدخنة الخاصة بالمصنع.

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وأوضح أنه «تم عمل الإسعافات اللازمة لـ20 منهم وحالتهم مستقرة وحالتين متوسطتين وحالة حرجة بسبب كبر سنها».

وأكد الأهالي المرافقين للحالات أن السبب هو مصنع الأسمدة والذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات.

فيما أكد مصدر مسؤول بالمصنع أن ما حدث «ادعاء من المواطنين»، مشيرا إلى أن «المصنع مغلق واليوم الجمعة إجازة رسمية».

من جانبه، أمر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية فور إبلاغه بالواقعة بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية للتوجه للقرية للوقوف على أسباب حالات الاختناق ومعاينة مصنعي الشبة والسماد بالمنطقة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة إصابات واختناقات بسبب أدخنة مصنع السماد المتواجد منذ عشرات السنوات بالمنطقة ويشتكي الأهالي منه بصفة مستمرة.