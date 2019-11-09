شكرا لقرائتكم خبر عن بالشربات والموز والحلوى.. 60 طريقة صوفية تحتفل بـ«الحضرة المحمدية» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كعادتهم طيلة السنوات الماضية وعلى طريقتهم الخاصة بتوزيع الشربات والموز والحلوى احتفل الآلاف من المواطنين ومريدي الطرق الصوفية بالمولد النبوي الشريف مساء الجمعة بساحة مسجد المرسي أبو العباس بميدان المساجد في منطقة بحرى في الإسكندرية وسط حضور شعبي مكثف.

وقام عدد من القائمين على الاحتفال بمهمة توزيع عصير الشربات بالموز أمام مسجد ابو العباس المرسى بمنطقة بحرى منذ المساء باعتباره طقس خاص يميز الاسكندرية عن غيرها من المحافظات وكذا توزيع الحلوى وخروج موكب ذكر للطرق الصوفية حتى ميدان المساجد.وقال الشيخ محمد صفوت فوده وكيل مشيخة الطرق الصوفية في الإسكندرية أن قرابة ٦٠ طريقة ما بين طرق رئيسية وفرعية ابرزها البرهامية، الحامدية الشاذلية، الرفاعية، الخضيرة الخلوتية، الجازولية الحسينية.

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شاركت في الاحتفال بمولد الرسول صلي الله عليه وسلم بالتواشيح والابتهالات النبوية احتفالا بمولد سيد الخلق وسط اجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة. إلى ذلك أطلقت مديرية الأوقاف بالإسكندرية قوافل دعوية احتفالا بالمولد النبوى في المساجد يوميا للحديث عن مكارم الاخلاق وصفات الرسول بالإضافة إلى ندوات بالمراكز الشبابية وقصور الثقافة وجامعة الإسكندرية وذلك تزامنا مع مولده الشريف.وشارك عدد من المواطنين بالاحتفالية، كما شارك الأطفال بدق الدفوف، فضلا عن الاغاني والمدائح في حب النبي.

وبدأ الحضور للاحتفال بقراءة آيات من القرآن الكريم، والأذكار، والتواشيح والمدائح الصوفية وفقاً لتقاليد الطرق الصوفية المعتادة،فيما ردد الحاضرون من الرجال ابتهالات وتواشيح كل على طريقته الخاصة وتوافد المواطنون على ميدان المساجد للمشاركة في الاحتفال.وأقامت الطرق الصوفية سرادقات لاستقبال أبناء الطرق الصوفية الذين توافدوا على ساحة المسجد والضريح من الاسكندرية وشتي المحافظات للاحتفال بالمولد.

وانتشر بائعو الحلاوة والمشبك بمحيط ساحة مسجد أبي العباس المرسي، والتي تسارع عليها المواطنين من أجل الشراء، فيما قام عدد من الشباب بتوزيع الشربات ابتهاجًا بالاحتفال وسط زغاريد من المواطنين والروحانيات والذكر والابتهلات والمديح كما ظهر الصبية وهم يلهون في ساحة الميدان مستخدمين ألعاب البمب والشماريخ مرتدين الطراطير بمختلف ألوانها تعبيرا عن فرحتهم بمولد المصطفي كما غلب على المولد اجواء البهجة والسمر والابتهالات بين المريدين خاصة وان كل طريقة صوفية نصبت خيمة لها لممارسة طقوسها الخاصة بها فضلا عن قيام الزوار بركوب المراجيح المنتشرة في ساحة الميدان.