شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: بدء شحن أولى دفعات الجرارات الأمريكية لميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم بدء شحن الدفعة الأولى من الجرارات الأمريكية إلى مصر، وتتضمن ١٠ جرارات، والتى يتم تصنيعها من قبل شركة جنرال إلكتريك لصالح السكة الحديد، ومن المخطط أن تصل ميناء الإسكندرية نهاية نوفمبر الجارى.

وقال «الوزير» فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، إنه يتم تصنيع ١١٠ جرارات، منها ١٠ جرارات من حصيلة الغرامات والحوكمة على تذاكر القطارات التى بلغت ٤٠٠ مليون جنيه فى ٦ أشهر فقط، جميعها ذهب لصالح الدفعة الأولى من الجرارات.

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وأضاف أن الجرارات ستصل تباعا، بحيث يتم الانتهاء من توريدها بالكامل فى يونيو ٢٠٢٠، وستكون طبقا لأحدث المواصفات العالمية، بالإضافة إلى مشروع تطوير لـ ٨١ جرارا أمريكيا آخر، إذ تم الانتهاء من ٤ جرارات بالتعاون مع شركة جى إى الأمريكية، كما ستتم صيانة وعمرة شاملة لجرارين شهريا.

وكشف أنه تم الانتهاء من تصنيع عربة الركاب النموذج فى روسيا، وتم إرسالها إلى المجر لاختبار القياسات الأوروبية عليها، وذلك ضمن مشروع تصنيع ١٣٠٠ عربة فى روسيا والمجر ومصر، وحاليًا يتم تصنيع العربة النموذج الثانية ليتم إرسال العربتين إلى مصر وبدء اختبارهما لمدة شهر أو ٧٥ ألف كيلو أيهما أقرب.

وقال الوزير: «فى ٣٠ يونيو سيكون هناك شكل جديد للسكة الحديد المصرية، حيث سيتم تشغيل القطارات الجديدة، ومضاعفة التشغيل وحل مشاكل تكدس الركاب والزحام فى القطارات التى نشهدها حاليا، نظرا لقلة عدد العربات وأيضا الانتظام فى حركة قيام ووصول القطارات، خاصة مع قرب الانتهاء من مشروع كهربة الإشارات بخط (القاهرة - الإسكندرية)، حيث ستكون مدة رحلة القطار السريع بين المدينتين ساعتين فقط، وبموازاة ذلك تقوم الوزارة بمشروع تطوير المزلقانات، وهناك تنسيق مع المحليات على إغلاق غير القانونية».

وأشار إلى أن إجمالى عدد المعابر غير القانونية التى أنشأها بعض الأهالى قد وصل إلى 2587، أغلقت الهيئة 2376 منها ليصبح إجمالى عدد المعابر غير القانونية المفتوحة 211 معبرا، منها 206 معابر سبق غلقها، وأعاد بعض الأهالى فتحها مرة أخرى، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.