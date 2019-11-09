شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربى»: إيرادات الشركات بلغت 13.2 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، العديد من الإنجازات التى حققتها شركات ووحدات الإنتاج الحربى بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمحافظات المختلفة، لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات تطوير البنية التحتية.

ووصلت إيرادات النشاط 13 مليارا و248 مليون جنيه، والذى يمثل 4 أضعاف ما تم تحقيقه بعام 2013/2014، الذى بلغت إيرادات النشاط فيه 3.2 مليار جنيه، وتم التأكيد على أن كافة العاملين بالإنتاج الحربى، يبذلون أقصى جهد لكى يشارك الإنتاج الحربى، فى تنفيذ المزيد من المشروعات القومية والتنموية الجديدة، لدفع عجلة الإنتاج للأمام، وحث العاملين على مضاعفة الجهد والعرق لاستكمال ملحمة العبور الجديد التى تشهدها مصر حاليًا بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة.

Advertisements

جاء ذلك خلال اجتماع «العصار» مع رؤساء نقابات العاملين بشركات ووحدات الإنتاج الحربى، بحضور عدد من قيادات الوزارة، بديوان عام الوزارة، حيث هنأهم بحلول ذكرى المولد النبوى الشريف، وتم الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يستهدف توعية رؤساء النقابات العمالية بالشركات والوحدات بالموقف الذى يمر به الإنتاج الحربى بكل شفافية، وتم التأكيد خلال اللقاء على رؤية الوزارة بأن تكون مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسى لتسليح قواتنا المسلحة، وحريصة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.

ولفت إلى أن هناك محاولات من البعض لنشر الفوضى وإضعاف قيم الولاء والانتماء ومنظومة القيم الدينية والاجتماعية والعمل على إضعاف دور المؤسسات الوطنية بالدولة، وخاصة القوات المسلحة التى تمثل العمود الفقرى للحفاظ على حدود الوطن ومقدرات الشعب المصرى، من خلال بعض وسائل الإعلام الخارجية ووسائل التواصل الاجتماعى، وعلينا أن نلتفت جميعًا لهذا، والعمل على مواجهة كل من يخرج عن السياق فى أسرة الإنتاج الحربى.

وأوضح أن الأوضاع تشهد حاليًا تطورًا واستقرارًا ملحوظًا على كافة الأصعدة وهو ما أدى لحدوث تطور فى عدة مجالات كثيرة منها التعليم، والطرق، والتأمين الصحى.