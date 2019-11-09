شكرا لقرائتكم خبر عن «تصميم مملوكى» لتنفيذ أبراج حماية «قايتباى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد فتحى، مدير مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباى فى الإسكندرية، إن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية فى المحافظة، طلب الالتزام بنموذج تصميم مملوكى فيما يتعلق بتنفيذ أعمال حماية للأبراج الـ4 المحيطة بالمشاية الجديدة التى يجرى تنفيذها ضمن أول مشروع هندسى بحرى متكامل للقلعة، بتكلفة 235 مليون جنيه على نفقة الهيئة العامة لحماية الشواطئ بوزارة الرى - والذى سيتم الانتهاء منه فعليًا بنهاية 2020.

وأضاف «فتحى»، لـ«المصرى اليوم»، أن وفدًا أثريًا زار مشروع الحماية الذى يجرى حاليًا، وأبدى ارتياحه الشديد للأعمال ومستويات التنفيذ؛ إلّا أنه طلب الاستعانة فى تنفيذ الأعمال بالنموذج المملوكى ليناسب الحقبة والعصر المملوكى الذى أنشأت القلعة فيه حتى يكون المعلم الأثرى حقيقيًا بشكل تام، ولفت إلى تنفيذ 23% من قيمة الأعمال وهو معدل مرضى نتيجة كثرة التوقفات. وأشار «فتحى»، إلى أن المشروع يتضمن كذلك - لسانًا حجريًا بطول 30 مترًا ورصيف بحرى بطول 100 متر وأعمال تغذية بالرمال فى المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة، بهدف إنشاء شاطئ رملى تتم الاستفادة منه فى موسم الصيف، كما سيتم إنشاء كوبرى مماثل لـ«ستانلى» فى بداية اللسان لتسهيل حركة المياه فى أول 100 متر منه، يكون مهمته تجديد المياه بين الصخرة الأم المقامة عليها القلعة، ويمكن لقوارب التنزه التحرّك أسفله بحرية.

وقال أسامة الصياد، مدير عام القلعة، إن «قايتباى» كانت تواجه خطورة داهمة نتيجة تعرّض الصخرة الأم للتآكل بفعل الأمواج والتيارات البحرية العنيفة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أعمال النحر وظهور تكهفات وبالتالى كان لابد من إقامة لسان الحماية على بعد 200 متر من الصخرة والقطع الأثرية الغارقة، لذا سيكون المشروع حلًا طبيعيًا لهذه الخطورة من خلال حقن الفجوات والكهوف وإنقاذ المبنى الأثرى.