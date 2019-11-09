شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن محرم بك ومساكن الجمهورية بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الجمعة، قطع المياه عن منطقتي محرم بك ومساكن الجمهورية وسط المدينة، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح بخط ٤ بوصة. وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أنه سيتم قطع المياه عن منطقتي محرم بك ومساكن الجمهورية، لحين إصلاح كسر خط 4 بوصة المغذي للمنطقتين المشار إليهما.

وناشدت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125.

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