شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع حادث انهيار منزل درب العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، مساء الجمعة، واقعة انهيار منزل قديم مكون من دورين ومسقوف بالخشب ملك لورثة، وغير مسكون بشارع الشيخ طعمة بدرب العيد في مدينة بني سويف، حيث انتقل السكرتير العام المساعد اللواء حسام حمودة فور حدوث الواقعة، ورافقته أجهزة المحافظة المعنية من الوحدة المحلية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لاتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف الذي تواجد بموقع الحادث، متابعا الإجراءات التي نفذتها الحماية المدنية والمرور بالمنطقة.

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وأسفرت الواقعة عن إصابة 3 أشخاص تصادف تواجدهم أمام المنزل عند سقوطه، أصيب شخصان منهم إصابات طفيفة لم تستدع الذهاب إلى المستشفى، وتم الاطمئنان عليهما عن طريق الأسعاف التي تمركزت بالمكان، فيما تم نقل الحالة الثالثة إلى المستشفى التخصصي لتشخيص إصابتها واتخاذ الإجراءات الطبية حيالها.

وكلف محافظ بني سويف، بسرعة إعداد تقرير فنى عاجل عن المنزل المجاور للمنزل المنهار، لإبداء الراي الفني والهندسي واتخاذ اللازم حياله، موجها الوحدة المحلية بالمتابعة بالتنسيق الدائم مع المرور لضمان سيولة حركة السير والمرور بالمنطقة والإشراف على الالتزام بالحواجز المرورية والاحتياطات الاحترازية من تطويق للمبنى وغيرها، حفاظا على أمن وسلامة المارة من المواطنين، مشددا على سرعة رفع مخلفات الهدم بالتسنيق مع الجهات المعنية.

وأكد السكرتير العام المساعد أن الوضع بالمنطقة آمن، ولا توجد أية خسائر في الأرواح أوالممتلكات، خاصة وأن المنزل غير مأهول بالسكان، وأنه تم اتخاذ التدابير اللازمة بأقصي سرعة بالتنسيق مع مديرية الأمن، مشيرا إلى أنه يطلع المحافظ المستشار هاني عبدالجابر أولا بأول بالمستجدات، وأنه تم تنفيذ توجيهاته بالكامل التي ركزت على ضمان عدم حدوث أي ضرر للمواطنين لا من قريب ولا من بعيد، مشيرا إلى أنه انتقل لمستشفى بني سويف التخصصي للإطمئنان على الحالة المتواجدة والإشراف على توفير كافة أوجه الرعاية والفحوصات اللازمة لها.