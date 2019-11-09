شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار إعفاء المرضي من رسوم الفحوصات الطبية بمستشفى العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم إعفاء عدد ٢٧٢ مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر أكتوبر الماضي.

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وقال إن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

من جانبه، قال إبراهيم عبدالله، مدير عام الخدمة الاجتماعية الطبية،.أن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية

وأشار إلى إعفاء عدد٢٣٦ مريض بشكل جزئي و٣٦ مريضًا كليًا، منهم ١٨٤ حالة من المترددين على العيادة الخارجية و٨٨ حالة على الأقسام الداخلية.

وأضاف أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب انساني، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام يعمل على مدار الساعة متمنيا صحة أفضل للجميع.