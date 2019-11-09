شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات نيابة الوراق تكشف سبب وفاة شهد أحمد (التفاصيل الكاملة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات نيابة الوراق في الجيزة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام، أن إسفكسيا الغرق وراء وفاة طالبة الصيدلة بجامعة قناة السويس شهد أحمد.

وأكدت النيابة أنه «لا توجد شبهة جنائية وراء الوفاة، إذ لم يكن هناك إصابات ظاهرية على الجثمان بعد العثور عليه بمياه النيل في الوراق، كما أن الفتاة عثر عليها بملابسها كاملة».

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وأوضحت التحقيقات أن «بداية الواقعة كان بالعثور على جثمان الفتاة، وإبلاغ قسم شرطة الوراق، وقوات الإنقاذ النهري، وبنشر صورة الفتاة بجميع الأقسام الشرطية على مستوى الجمهورية، وفحص بلاغات التغيب، تبين أن الفتاة تدعى شهد وأن أهلها حرورا بلاغا بمديرية أمن الإسماعيلية بتغيبها قبل 3 أيام».

واستدعت النيابة أسرة الفتاة التي تعرفت على الجثمان، والنيابة صرحت بالدفن، وتسليم الجثمان بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وقررت الأسرة بحسب التحقيقات أن «الابنة تعاني متاعب نفسية»، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، للوقوف على سبب حضور الفتاة من جامعتها بالسويس إلى محافظة الجيزة.

وتحفظت النيابة على حقيبة طالبة الصيدلة التي تحوي هاتفها المحمول، وأوراق ثبوتية «كارنيهات وبطاقة»، وأموال«، والتي عثر عليها أعلى الطريق الدائري بالوراق.