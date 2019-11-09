شكرا لقرائتكم خبر عن غرق فتاة العريش المتغيبة بالوراق.. الأب: تعانى وسواس قهرى والان مع تفاصيل الخبر
ويوم 7 نوفمبر تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة بالعثور بنهر النيل على جثة غريق لفتاة مجهولة فى العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها بالكامل ، ولا يوجد أية إصابات ظاهرية بها ، وتم نقل الجثمان لمستشفى إمبابة العام ، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وقد تم النشر عن الجثة بأوصافها ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة.
ويوم 8 نوفمبر حضر والد الفتاة وتعرف على الجثمان وقرر أنها ابنته "شهد" التى كانت تعانى من مرض نفسى "وسواس قهرى" وتعالج لدى أحد الأطباء النفسيين بالإسماعيلية ، وسبق أن حرر محضر بغيابها بقسم شرطة ثالث الإسماعيلية ولم يتهم أحد.
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