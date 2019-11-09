شكرا لقرائتكم خبر عن حدث فلكى نادر بـ2019..عطارد يستعد لعبور قرص الشمس..اعرف التفاصيل × 13معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقل من أسبوع يفصلنا عن واحدة من الظواهر الفلكية النادرة التى يترقبها الملايين من هواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، حيث سنكون على موعد الإثنين 11 نوفمبر الجارى مع عبور نادر لكوكب عطارد لقرص الشمس فى حدث فلكى نادر يتكرر بعد عدة سنوات. وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل ظاهرة عبور كوكب عطارد لقرص الشمس فى نقاط مبسطة كما يلى: 1- عبور نادر لكوكب عطارد لقرص الشمس يكون الإثنين المقبل فى حدث فلكى نادر. 2- ظاهرة عبور عطارد لقرص الشمس سترى فى معظم أنحاء العالم. 3- ترى الظاهرة فى منطقة الشرق الأوسط ومعظم قارة أوروبا وقارة أفريقيا، والأمريكتين ماعدا ألاسكا ومعظم "أوفيانوسيا". 4- سيستغرق العبور 5 ساعات و28 دقيقة و47 ثانية. 5- يمكن رؤيته فى مصر وكذلك فى المنطقة العربية. Advertisements 6- كان أخر عبور لعطارد لقرص الشمس كان فى 9 مايو 2016. 7- العبور التالى سيحدث فى 13 نوفمبر 2032 ثم عبور آخر فى 7 نوفمبر 2039. 8- عبور عطارد لقرص الشمس سيبدأ فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 35 ظهرا. 9- تبلغ ذروته فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 20 مساء تقريبا. 10- ينتهى عبور عطارد لقرص الشمس فى تمام الساعة الثامنة وأربع دقائق مساء تقريبا بتوقيت القاهرة المحلى. 11- فى مدينة القاهرة فإن عبور عطارد لقرص الشمس ينتهى فى تمام الساعة الخامسة ودقيقتين مساء تقريبا. 12- عبور عطارد لقرص الشمس فى مدينة القاهرة سيرى لمدة ساعتين و27 دقيقة تقريبا. 13- تنتهى رؤية عبور عطارد لقرص الشمس مع غروب الشمس فى كل مدينة بمحافظات الجمهورية على حدة.

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