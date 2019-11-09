شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. الحبس والغرامة عقوبة تزوير حسابات التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعى، أو البريد الإلكتروني.. ”الخليج 365” يوضح العقوبة التى تواجه مرتكبى تلك الأفعال.

ويقول المحامى خالد على، إن القانون رقم 175 لسنة 2018، جرم تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت".

وأضاف المحامى بالنقض، أن تزوير حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكترونى، تصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه.