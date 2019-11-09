أخبار × 24 ساعة.. التعليم العالى: تطبيق نظام التصحيح الإلكترونى بالمعاهد بداية العام الحالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. "الأعلى للجامعات": تنسيق إلكترونى للجامعات الخاصة بداية من العام المقبل التعليم ترد على شائعة إلزام المدارس بغلق صفحاتها على فيس بوك "الصحة" تنفى 4 شائعات أبرزهم تداول أدوية تسبب الوفاة خلال 5 أيام الزراعة ترد على شائعة زيادة نسبة فطر "الإرجوت" الضار فى الأقماح المستوردة التضامن : التدخل السريع ينقذ سيدة من الشارع وينقلها لدار رعاية وزير التعليم العالى يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية برامج منح تعليمية وزير الرى يبحث مع محافظ الجيزة تغطية مصرف "المريوطية" الزراعة: دورة تدريبة لمكافحة أمراض المحاصيل والحد من المبيدات الأحد Advertisements القوى العاملة تفتح باب الاشتراك فى المسابقات الدينية والثقافية أول ديسمبر التعليم العالى: تطبيق نظام التصحيح الإلكترونى بالمعاهد بداية من العام الحالى التنمية المحلية توجه سكرتيرى عموم المحافظات بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

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