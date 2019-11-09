أخبار مصر

فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وكلف الدكتور خالد أبو هاشم وكيل الوزارة الدكتورة أمانى الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، باتخاذ اللازم نحو ضم وحدات الطرفة والإسباعية بكاترين للعمل ضمن الوحدات المحددة أمام المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء وفتح ملفات طب الأسرة للاستفادة والانتفاع بالخدمات الطبية المميزة التى ستقدم للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.

 

وأكد خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ياتى ذلك بعد ضم الوحدات الصحية بالعصلة بمدينة دهب والوحدة الصحية بالجبيل بطور سيناء ووحدات تال والكيلو 9 بأبوزنيمة بعد قيام فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بتدريب الفرق الطبية على أعمال التسجيل وتزويدهم بملفات طب الأسرة.

Advertisements

 

وأشار وكيل الوزارة الصحة، إلى أن إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء تبدأ من خلال التوجه للوحدة أو المركز الطبى الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة ما إذا كان عمر الأولاد دون 18 عاما.

 

وأوضح، أن نظام التأمين الصحى الشامل يتيح الفحص الطبى الشامل لكل أفراد الأسرة أثناء التسجيل مجانًا، وذلك بالوحدات والمراكز الطبية الآتية: الوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبى برأس سدر، الوحدات الصحية بتال والكيلو 9 والمركز الحضرى بمدينة أبوزنيمة، وحدة السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس، الوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بكاترين مركز رعاية الأمومة والطفولة والوحدة الصحية بالجبيل بمدينة طور سيناء، المركز الطبى بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، الوحدة الصحية بالعصلة بمدينة دهب، المركز الحضرى بمدينة نويبع.

وتبدأ مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا