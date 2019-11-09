فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحى بوحدات الطرفة والإسباعية بكاترين اليوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وكلف الدكتور خالد أبو هاشم وكيل الوزارة الدكتورة أمانى الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، باتخاذ اللازم نحو ضم وحدات الطرفة والإسباعية بكاترين للعمل ضمن الوحدات المحددة أمام المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء وفتح ملفات طب الأسرة للاستفادة والانتفاع بالخدمات الطبية المميزة التى ستقدم للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.

وأكد خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ياتى ذلك بعد ضم الوحدات الصحية بالعصلة بمدينة دهب والوحدة الصحية بالجبيل بطور سيناء ووحدات تال والكيلو 9 بأبوزنيمة بعد قيام فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بتدريب الفرق الطبية على أعمال التسجيل وتزويدهم بملفات طب الأسرة.

وأشار وكيل الوزارة الصحة، إلى أن إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بجنوب سيناء تبدأ من خلال التوجه للوحدة أو المركز الطبى الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومى أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومى للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد فى حالة ما إذا كان عمر الأولاد دون 18 عاما.

وأوضح، أن نظام التأمين الصحى الشامل يتيح الفحص الطبى الشامل لكل أفراد الأسرة أثناء التسجيل مجانًا، وذلك بالوحدات والمراكز الطبية الآتية: الوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبى برأس سدر، الوحدات الصحية بتال والكيلو 9 والمركز الحضرى بمدينة أبوزنيمة، وحدة السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس، الوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بكاترين مركز رعاية الأمومة والطفولة والوحدة الصحية بالجبيل بمدينة طور سيناء، المركز الطبى بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، الوحدة الصحية بالعصلة بمدينة دهب، المركز الحضرى بمدينة نويبع.

وتبدأ مواعيد العمل من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.