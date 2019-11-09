شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تكلف مهندسيها بتحديد برنامج زمنى لإزالة التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مدحت حنا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، إنه تم التنبيه مشددا على جميع المهندسين بعمل برنامج زمنى لإزالة التعديات وتحصيل مقابل الانتفاع .

وأضاف حنا فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365: أنه تم التكليف بمداومة المرور على المجارى المائية وحسم الشكاوى مشيرا إلى أنه سوف يتم مراعاة ذلك فى تقييم الأداء.

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جدير بالذكر أن قطاع الرى نفذ عدد من الإزالات بمختلف المحافظات خلال الفترة من 31 اكتوبر - 6 نوفمبر الحالى وأسفرت عن تنفيذ (106) إزالة شملت (20) بمحافظة الغربية و (9) بمحافظة القليوبية و (4) بمحافظة المنوفية و (24) بمحافظة الدقهلية و (1) بمحافظة البحيرة و (37) بمحافظة اسيوط و (7) بمحافظة سوهاج و (4) بمحافظة الشرقية ليكون اجمالى الازالات بقطاع الرى (133 ألف و 814) إزالة.

وتنوعت الإزالات ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور أو ردم بالجسور أو قطع جسور أو عائمات مخالفة، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.