شكرا لقرائتكم خبر عن غدًَا.. فتح باب التسجيل بالتأمين الصحي الشامل بـ3 وحدات في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ السبت فتح باب التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل أمام المواطنين بالوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بمدينة كاترين.

كان الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة، قد كلف الدكتورة أماني الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، باتخاذ إجراءات ضم وحدات الطرفة والإسباعية بكاترين للعمل ضمن الوحدات المحددة أمام المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء وفتح ملفات طب الأسرة للاستفادة والانتفاع بالخدمات الطبية المميزة التي ستقدم للمواطنين وفق معايير الجودة العالمية.

Advertisements

يأتي ذلك بعد ضم الوحدات الصحية بالعصلة بمدينة دهب والوحدة الصحية بالجبيل بطور سيناء ووحدات تال والكيلو ٩ بأبوزنيمة بعد قيام فريق الرعاية الأساسية بالمديرية بتدريب الفرق الطبية على أعمال التسجيل وتزويدهم بملفات طب الأسرة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء تبدأ من خلال التوجه للوحدة أو المركز الطبي الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأولاد أو شهادات الميلاد في حالة ما إذا كان عمر الأولاد دون ١٨ عاما.

وأشار إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يتيح الفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة أثناء التسجيل مجانا، وذلك بالوحدات والمراكز الطبية الآتية، «الوحدة الصحية بأبوصويرة والمركز الطبي برأس سدر، الوحدات الصحية بتال والكيلو ٩ والمركز الحضري بمدينة أبوزنيمة، وحدة السلام بالعرايشية بمدينة أبورديس، الوحدات الصحية بالطرفة والإسباعية بكاترين ومركز رعاية الأمومة والطفولة والوحدة الصحية بالجبيل بمدينة طور سيناء، المركز الطبي بالرويسات بمدينة شرم الشيخ، الوحدة الصحية بالعصلة بمدينة دهب، والمركز الحضري بمدينة نويبع».