شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 4 قتلى خلال تفريق القوات الأمنية لمتظاهرين جنوب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، سقوط 4 قتلى خلال تفريق القوات الأمنية لمتظاهرين عند ساحة البحرية أمام مبنى محافظة البصرة جنوبي العراق.

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