شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصرى بمناسبة المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، الشعب المصرى وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوى الشريف . وكان رئيس الوزراء قد هنأ خلال إجتماع الحكومة الأخير كلٍ من رئيس الجمهورية والوزراء وجموع المصريين بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يعيد الله هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والبركات.



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