شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية تعلن سقوط 17 صاروخا قرب قاعدة عسكرية لقوات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن وزارة الدفاع العراقية أعلنت سقوط 17 صاروخا قرب قاعدة عسكرية تتمركز فيها قوات أميركية بدون وقوع إصابات.

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