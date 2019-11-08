محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
رحبّت النائبة هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حول ما يعانيه الأطفال بسبب انفصال الوالدين.
وأضافت أبو السعد في تصريحات لها، أن السيسي في خطابه، تحدث عن خطورة تأثر الأطفال بما يحدث من مشكلات بين الوالدين، وكيف أن هذا لا يساعد في نمو الأطفال بشكل سوي، مشيرة إلى أن كل ما تحدث عنه الرئيس يتعلق بقانون الأحوال الشخصية وتنظيمه.
وأكدت هالة، أن المأساة التي يعاني منها المجتمع وبسببها يصبح الأطفال غير أسوياء، يكون السبب فيها الانفصال بشكل أساسي، مؤكدة أن النزاع بين الوالدين داخل المحاكم، والعند بينهما، أو ما بين أهل الأم في حالة الأباء الأرامل، يكون ضحيته الأطفال في النهاية.
وشددّت أبو السعد على ضرورة تنظيم هذه الأمور من خلال قانون يعطي الحق للأب، في أن يشارك في تربية أولاده ولو بشكل جزئي، للمساعدة في إخراج أطفال أسوياء، لهم ثقافة وحياة صحية.
وأشارت البرلمانية إلى أن قانون الأحوال الشخصية يجب مناقشته على وجه السرعة، تأكيدًا على تصريحات رئيس البرلمان أنه في خلال شهرين ستتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية، سواء المقدم من الحكومة أو المقدم من الأعضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية: تصريحات السيسي عن تربية أطفال أسوياء تُعجل بمناقشة قانون الأحوال الشخصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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