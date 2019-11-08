مصدر أمني عن "الطالبة شهد": "الجثة مفهاش خدش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني رفيع المستوى بمباحث الجيزة إنه لا يمكن الجزم بالسبب الرئيس وراء العثور على جثة الطالبة "شهد أحمد" بنهر النيل.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن قوات الإنقاذ النهري انتشلت جثمان الفتاة صباح الجمعة بدائرة مركز شرطة الوراق دون وجود إصابات ظاهرية بقوله: "الجثة سليمة ومفهاش خدش وهدومها كاملة".

وأشار المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- إلى أن العثور على متعلقات "شهد" كاملة بالقرب من مكان العثور عليها يحمل سيناريوهات عدة بينها إقدامها على الانتحار.

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وأكد المصدر أن اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة شكل فريق بحث من ضباط فرقة الشمال تنسيقا مع قطاع الأمن العام؛ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، والتأكد من عدم وقوف أي شخص وراء الوفاة مختتما حديثه قائلا: "استدعينا أهلها وبنفحص خط السير علشان نوصل للحقيقة".

بدوره، قال أحمد كمال، والد شهد أحمد، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية صيدلة جامعة قناة السويس، إنه تم إبلاغهم من قبل قوات الأمن بالعثور على جثة ابنتهم بنهر النيل بمحافظة الجيزة بعد اختفائها لمدة يومين عقب عودتها من جامعتها بالإسماعيلية.

وأضاف "كمال" في تصريحات هاتفية لـ"الخليج 365"، أنه ناظرة الجثة، وتعرف على هويتها، مشيرًا إلى أنه في انتظار إنهاء الإجراءات الرسمية لإنهاء إجراءات الدفن.