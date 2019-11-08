سقوط عصابة لتجارة الحشيش في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكن ضباط البحث الجنائي بالجيزة من ضبط تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة الطالبية.

وردت معلومات للمقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، أكدتها تحريات رئيس وحدة مباحث قسم الطالبية بأن كلا من: "إسلام.ف." 29 سنة، و"سيد.ا." 32 سنة، و"عرفات.ج." 27 سنة، كونوا عصابة للاتجار في المواد المخدرة متخذين دائرة القسم مسرحاً لنشاطهم.

عقب تقني الإجراءات تمكن النقيب محمد أشرف معاون مباحث الطالبية من ضطبهم حال ترددهم دائرة القسم بسيارة مستأجرة، وبحوزتهم 20 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها 1 كيلو و960 جراما، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 5 طلقات من ذات العيار، 3 هواتف محمول وألف جنيه.

بمواجهتم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والسلاح بقصد الدفاع.