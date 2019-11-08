لحقت بوالديها وأشقائها الثلاثة.. مباحث الوراق تداهم دولاب "المعلمة ماجدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث الوراق مسكن ربة منزل اتخذته وكرا للاتجار في المواد المخدرة.

وردت معلومات للعقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شمال الجيزة، أن "ماجدة. ا" 25 سنة، ربة منزل مقيمة الوراق، تزاول نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة متخذة دائرة القسم مسرحاً لنشاطها، وألقي القبض على عائلتها (والدها – والدتها – أشقاؤها الثلاثة) على ذمة قضايا اتجار مخدرات.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب كريم عبد الرازق معاون مباحث الوراق من ضبطها بمنزلها وبحوزتها 6 فرش حشيش وزنت 586 جراما، هاتف محمول ومبلغ مالى 3475 جنيها.

بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار، والهواتف لتسهيل ترويجها، والمبلغ حصيلة بيعها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.