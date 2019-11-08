ضبط أدمن صفحة "الداخلية المزيفة" للنصب على الفتيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على القائم على إدارة صفحة باسم "الصفحة الرسمية وزارة الداخلية المصرية"؛ للنصب على الفتيات وزعم الحاقهم بالكليات العسكرية بالجيزة.
كانت المتابعة الأمنية رصدت انتحال مستخدم حساب بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اسم وشخصية ضابطة شرطة، والتواصل مع الفتيات وإيهامهن بقدرتها على إلحاقهن بالكليات العسكرية وابتزازهن مادياً عقب ذلك.
تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات إلى تحديد هوية مستخدمة الحساب ربة منزل مقيمة بالجيزة، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "شقيقها" طالب سبق ضبطه فى قضية نصب وانتحال صفة ضابط شرطة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطني، ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما، والهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الحساب والمشاركات، كما تبين إنشاء وإدارة صفحة مزيفة باسم "الصفحة الرسمية وزارة الداخلية المصرية"، وتواصله مع الحسابات الآخرى الخاصة بالفتيات بموقع "فيسبوك"، وإيهامهن أنه مكتب خاص لمساعدتهن في الالتحاق بالكليات العسكرية.
اعترفت الأولى بملكيتها لخط الهاتف المحمول المستخدم للحساب، وأن شقيقها المستخدم الفعلى له، وأقر الثانى بارتكابه الواقعة وانتحال صفة ضابطة شرطة بغرض النصب على الفتيات وابتزازهن للاستفادة منهن مادياً.
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