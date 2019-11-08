أول تعليق من والد الطالبة شهد بعد العثور على جثتها غارقة في النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

قال أحمد كمال، والد شهد أحمد، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية صيدلة جامعة قناة السويس، إنه تم إبلاغهم من قبل قوات الأمن بالعثور على جثة ابنتهم بنهر النيل بمحافظة الجيزة بعد اختفائها لمدة يومين عقب عودتها من جامعتها بالإسماعيلية.

وأضاف "كمال" في تصريحات هاتفية لـ الخليج 365، أنه قام بمناظرة جثة ابنته للتعرف عليها، وبالفعل تعرف على هويتها، مشيرًا إلى أنه في انتظار إنهاء الإجراءات الرسمية لإنهاء إجراءات الدفن.

ونفى والد الطالبة شهد ما تردد حول إصابتها بأمراض نفسية، والعثور في حقيبتها على أدوية اكتئاب أو أنها انتحرت؛ واختتم حديثه "شهد توفيت وربنا يصبرنا".

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وتصدر هاشتاج "#ادعوا_لشهد_أحمد" و"#حق_شهد_لازم_يرجع" قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وطالبوا بالبحث عنها وإعادتها إلى أهليتها.

وتفاعل عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع الواقعة، وقال أحد المغردين "‏يا جماعة

شهد أحمد مفقودة بقالها يومين، في الإسماعيلية محدش يعرف عنها حاجه هي في ٢ صيدلة جامعة قناة السويس، خلصت محاضرتها وكانت مروحة وكانت تعبانه شوية يا ريت اللي شافها أو لمحها أو عنده معلومة صغيرة يبلغنا في أسرع وقت ويا ريت شير لأكبر عدد ممكن".