التهاب رئوى حاد.. تفاصيل وفاة الشرطي السوداني "نزار" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت التحريات، أن الشرطي السوداني الذي أثارت وفاته في القاهرة حالة من الجدل والاحتجاجات في مدينة أم درمان، وصل إلى البلاد قبل عدة أيام لتلقي العلاج.

وأضافت أن الشرطي نزار النعيم دخل البلاد عبر منفذ أرقين البري يوم 3 نوفمبر الجاري بغرض العلاج من مرض صدري رفقة زوجته السودانية، وأقاما في منطقة بولاق الدكرور في الجيزة.

وأفادت السفارة السودانية أنها تلقت اتصالا من زوجة الشرطي بشأن وفاته يوم 5 نوفمبر في منزله متأثرا بمرضه، بحسب التحريات.

وأرسلت السفارة مندوبا لإنهاء الإجراءات اللازمة وتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة وتم استخراج شهادة وفاة من مكتب صحة بولاق، المثبت بها أن الوفاة نتجية "التهاب رئوي حاد."

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ويتواجد الجثمان في الوقت الحالي في مشرحة أحد المستشفيات بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة لحين إنتهاء إجراءات نقله إلى بلاده.

ولم تتخذ الزوجة أية إجراءات قانونية، في إطار أن الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية، بحسب السفارة.

وأثارت وفاة نزار حالة من الجدل والاحتجاجات في مدينة أم درمان، إذ ذكرت تقارير سودانية أن الشرطي استقال من عمله خلال شهر ديسمبر 2018 لرفضه تنفيذ الأوامر بتفريق المتظاهرين السودانيين، وأن لديه أدلة تُشير إلى فض الإعتصام بالقوة أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في يونيو الماضي.