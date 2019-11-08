النيابة تأمر بتشريح جثة الطالبة شهد بعد العثور على جثتها بنهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، بتشريح جثة الطالبة شهد أحمد، والتصريح بدفنها عقب صدور تقرير الطب الشرعي.

وقالت مصادر أمنية إن الجثة التي تم انتشالها من نهر النيل بالقاهرة هي جثة الطالبة شهد أحمد طالبة بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس.

أضافت المصادر أن المعاينة الأولية للجثة أثبتت عدم وجود شبهة جنائية أو آثار اعتداء، كما أنه تم العثور عليها بكامل ملابسها التي اختفت بها.

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وعثرت الأجهزة المعنية على حقيبة ومتعلقات "الهاتف والكارنيهات والأموال" الخاصة بالطالبة أعلى الطريق الدائري بالمنطقة الواقعة أعلى نهر النيل بالوراق، وتم إبلاغ شرطة الانقاذ النهري والمسطحات.

وتحركت فرقة الإنقاذ النهري التي عثرت على جثمانها بمكان قريب من مكان القفز، واستطاعوا انتشالها وكانت ترتدي ملابسها كاملة.

وتم إخطار الأمن العام، وبحضور والديها تعرفا على جثتها وقررا أنها تعانى من مرض نفسي، وتتلقى علاجا عن ذلك، ورجحت التحريات انتحارها.