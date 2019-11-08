مصر | بـ"2 كيلو حشيش وخرطوش".. سقوط عصابة "الكيف" في الطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"2 كيلو حشيش وخرطوش".. سقوط عصابة "الكيف" في الطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على تشكيل عصابي لتجارة المخدرات، وعثر بحوزتهم على 2 كيلو حشيش وسلاح ناري، بمنطقة الطالبية، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقي إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات اكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم الطالبية مفادها قيام "إسلام. ف.ع. م"، 29 سنة، "سيد. ا. ع"، 32 سنة، "عرفات. ج. ا. س"، 27 سنة، يقومون بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة أمكن ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم بسيارة مؤجرة وبحوزتهم 20 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها كيلو و960 جرام، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 5 طلقات من ذات العيار، 3 هاتف محمول، مبلغ مالي 1000 جنيه، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف المحمول لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والسلاح بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.