شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق بني سويف للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع الكهرباء في بني سويف، عن فصل التيار عن أبراج: الهدى، الروضة، التليفزيون، السراج بمنطقة الحميات غدا السبت 9 نوفمبر 2019، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لعمل صيانة بمغذي الكهرباء الذي يخدم تلك المناطق بمدينة بني سويف.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.