شكرا لقرائتكم خبر عن الطب البيطري وحي غرب أسيوط يمشطون منطقة الأربعين للقضاء على الكلاب الضالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت لجنة من مديرية الطب البيطري وحي غرب أسيوط بتمشيط منطقة الأربعين وعمل مسح شامل للمنطقة للتعامل مع بلاغ بوجود كلب مسعور عقر عددا من الأشخاص بالمنطقة والتعامل بشكل فوري مع الكلاب الضالة.
يأتي ذلك استكمالًا للحملات المستمرة من أجل التصدي لتلك الكلاب الضالة وتحقيق الأمن والحماية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم.
كانت غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارًا من الدكتور مدحت موريس، مدير مستشفى الإيمان العام بالأربعين، يفيد بوجود عدد من الحالات وردت إلى المستشفى إثر عقرة كلب وتم تلقيهم المصل الخاص بذلك وعلى الفور تم إخطار مديرية الطب البيطري وحي غرب للتعامل الفوري والمتابعة.
وعلى الفور تم تشكيل لجنة وتحركت بشكل فوري إلى مكان البلاغ لتمشيط المنطقة والتعامل مع الكلاب الضالة، كما كلف وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالات بالمستشفى والتأكد من تلقيهم الأمصال اللازمة لعلاجهم لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا بين رؤساء المدن والأحياء ومديرية الطب البيطرى والمنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط وجميع الجهات المعنية لتضافر الإمكانيات للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة الموجودة في الشوارع وتشكيل فرق رصد بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع جميع وحدات الطب البيطرى بالقرى والنجوع لرصد ظهور أية كلاب مسعورة والتعامل الفورى معها حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.
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