شكرا لقرائتكم خبر عن «الغزل والنسيج» تبعث برقية دعم وتأييد لخطة السيسي لإصلاح الصناعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعثت النقابة العامة للغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، ببرقية عاجلة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي جددت فيها دعمها الكامل لخطة الرئيس لإصلاح شركات قطاع الأعمال العام، خاصة «الغزل والنسيج»، مؤكدة ثقتها في نجاح «برنامج الإصلاح والتطوير» الذي يشرف عليه ويتابعه الرئيس بنفسه.

جاء ذلك خلال تخريج الدفعة الثانية من أكاديمية تعليم التفصيل والحياكة بأبي قير التابعة للنقابة العامة للغزل والنسيج والتي افتتحها رئيس «النقابة العامة»، وذلك بحضور د. أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، وأعضاء مجلس الإدارة من «الشركة القابضة» وقيادات «النقابة العامة» و«اللجان النقابة».

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وصرح «إبراهيم»، اليوم الجمعة، بأن تخريج هذه الدفعة الجديدة يأتي في إطار استراتيجية النقابة العامة نحو التدريب والتثقيف وربط سوق العمل بالتعليم والتدريب.

وأكد أن مراكز التدريب التابعة للنقابة والتي حرصت «النقابة العامة» على أن تكون قريبة من مواقع العمل على مستوى الجمهورية، تكثف من نشاطها خلال هذه الأيام لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وزيادة الإنتاج، وكمشاركة عملية من جانبها لدعم خطة إصلاح الصناعة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن تخريج هذه الدفعة يأتي في إطار بروتوكول التعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة والنقابة العامة، مشيرا إلى أن الدفعة الأولى قد تخرجت بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان في سبتمبر الماضي.