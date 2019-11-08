شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ البحر الأحمر توجه بتغطية الكابلات الكهربائية المكشوفة بالغردفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجهت الدكتورة يسرا عطية، نائب محافظ البحر الأحمر، مسؤولي مدينة الغردقة وشركة الكهرباء بتغطية الكابلات والأسلاك الكهربائية المكشوفة بالغردفة والبدء في صيانة أعمدة الإنارة في كل مدن المحافظة. وشددت نائب محافظ البحر الأحمر على توفير بيئة آمنة للمواطنين وذلك خلال جولة ميدانية اليوم الحمعة بمناطق متفرقة بحى شمال (مبارك 11، ومبارك 12، ومبارك 13، ومبارك 7، والفيروز، واللؤلؤة، والأمل) بمدينة الغردقة لمتابعة تنفيذ تكليفاتها التي سبق أن أصدرتها لشركة الكهرباء ولرؤساء المدن بتغطية كافة الكابلات والأسلاك الكهربائية المكشوفة وكذا صيانة أعمدة الإنارة في جميع مدن المحافظة وذلك من خلال قيامهم بوضع برنامج زمنى شهرى يتضمن تقسيم كل مدينة إلى مجموعة مناطق وسيتم رصدها يومياً.

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