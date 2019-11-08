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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمصر الجديدة.

 

 

 

السيسى يتفقد الأعمال الإنشائية بمجموعة مشروعات الطرق والكباري بمصر الجديدة

 

 

بلومبرج: السندات المصرية

 

 

الحكومة تفند شائعات إلغاء صرف سلعتى الأرز والزيت من البطاقة التموينية

 

 

الداخلية تداهم بحيرة المنزلة وتضبط 247 قطعة سلاح و5 أطنان حشيش

 

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الذهب ينخفض 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 665 جنيها للجرام

 

 

الأرصاد: غدا طقس معتدل على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 29 درجة

 

 

نقل افتتاح بطولة الأمم ومباراة مصر ومالي بكاميرات

 

 

طبيب الأهلي يتواصل مع حسين الشحات بعد إصابته فى المنتخب

 

 

كريم عبدالجواد والدسوقى والشربينى يتأهلون لدور الـ32 ببطولة العالم للاسكواش

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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