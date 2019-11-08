شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مبهر لتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، أمم أفريقيا تحت 23.. ثمانى منتخبات مقسمة إلى مجموعتين.. افتتاح مبهر لتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.. الجمهور يزين المدرجات بتشجيع مثالى فى لوحة فنية رائعة.. حضور واضح للجاليات الأفريقية.. المنتخب الأولمبى يغلق صفحة مباراة مالى.. ويبحث عن «نقاط» غانا.. نيجيريا تواجه كوت ديفوار فى افتتاح المجموعة الثانية.. وجنوب أفريقيا أمام زامبيا فى لقاء "خارج التوقعات". واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ أمم أفريقيا تحت 23.. ثمانى منتخبات مقسمة إلى مجموعتين.. افتتاح مبهر لتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.. الجمهور يزين المدرجات بتشجيع مثالى فى لوحة فنية رائعة.. حضور واضح للجاليات الأفريقية.. المنتخب الأولمبى يغلق صفحة مباراة مالى.. ويبحث عن «نقاط» غانا.. نيجيريا تواجه كوت ديفوار فى افتتاح المجموعة الثانية.. وجنوب أفريقيا أمام زامبيا فى لقاء "خارج التوقعات" Advertisements

ـ 11 شائعة نفتها الحكومة.. لا إلغاء لأى سلع من بطاقات التموين والمخزون الاستراتيجى كاف.. «الصحة» تنفى تفشى حمى «التيفود» بين طلاب المدارس أو تداول أدوية بالصيدليات تسبب الوفاة.. و«التموين» تؤكد توفر الزيت والدقيق والسكر ـ 11 شائعة نفتها الحكومة.. لا إلغاء لأى سلع من بطاقات التموين والمخزون الاستراتيجى كاف.. «الصحة» تنفى تفشى حمى «التيفود» بين طلاب المدارس أو تداول أدوية بالصيدليات تسبب الوفاة.. و«التموين» تؤكد توفر الزيت والدقيق والسكر ـ «ثيو بادنوس» يفضح علاقة الفدية القطرية لـ«النصرة».. صحفى أمريكى يكشف تفاصيل تمويل «قطر» للتنظيمات الإرهابية

ـ السيسى يتفقد العمل فى مشروعات الطرق والكبارى بمصر الجديدة ويلتقى العاملين.. الرئيس يوجه بمواكبة تصميمات مشروعات «مصر الجديدة» للطابع المعمارى للحى.. ّوالرئاسة: المشروعات تهدف إلى تسهيل حركة المرور وربطها بالمحاور الرئيسي ـ السيسى يتفقد العمل فى مشروعات الطرق والكبارى بمصر الجديدة ويلتقى العاملين.. الرئيس يوجه بمواكبة تصميمات مشروعات «مصر الجديدة» للطابع المعمارى للحى.. ّوالرئاسة: المشروعات تهدف إلى تسهيل حركة المرور وربطها بالمحاور الرئيسي ـ فى ذكرى مرور 63 عاما على العدوان الثلاثى بمصر.. بورسعيد.. مدينة هزمت جيوش الاستعمار

ـ «التعليم» تكشف عن رؤية لتطوير «الإعدادية» فى مواجهة 6 تحديات.. «الوزارة»: برنامج شامل لعلاج ظاهرة الطلبة المتعثرين وأصحاب النتائج المنخفضة ـ «التعليم» تكشف عن رؤية لتطوير «الإعدادية» فى مواجهة 6 تحديات.. «الوزارة»: برنامج شامل لعلاج ظاهرة الطلبة المتعثرين وأصحاب النتائج المنخفضة ـ العراق.. 3 أسابيع من الفوضى العراق.. و«الطرف الثالث» فى دائرة الاتهام

ـ 104 أحزاب على الساحة تفتقد للتأثير الحقيقى فى الشارع.. هل الفضاء السياسى مغلق أمام الأحزاب؟!

ـ 104 أحزاب على الساحة تفتقد للتأثير الحقيقى فى الشارع.. هل الفضاء السياسى مغلق أمام الأحزاب؟!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مبهر لتصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.. غدا بـ"الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.