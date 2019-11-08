شكرا لقرائتكم خبر عن متدربو بني سويف يصعدون للمرحلة الثانية في برنامج البابا تواضروس التدريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت بمقر المركز الإعلامي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعمال تقييم المجموعة الثالثة عشرة من مدربي ومتدربي ايبارشية بنى سويف في مشروع 1000 معلم كنسي "تراث كنيستنا.. روح وحياة" في مرحلته الثانية.

شارك في المجموعة الثانية عشرة 21 مدربا و 188 متدربا قدموا 20 ورشة تدريبية، وبانتهاء تقييم المجموعة الثالثة عشرة من المرحلة الثانية يصل عدد المدربين والمتدربين الذين تم تقييمهم إلى 196 مدربًا و 2513 متدربًا.

ومن المقرر أن يتم تكريم المميزين من المدربين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الشهر الجاري، وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع 1000 معلم كنسي. إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسى