شكرا لقرائتكم خبر عن متدربو بني سويف يصعدون للمرحلة الثانية في برنامج البابا تواضروس التدريبي والان مع تفاصيل الخبر
شارك في المجموعة الثانية عشرة 21 مدربا و 188 متدربا قدموا 20 ورشة تدريبية، وبانتهاء تقييم المجموعة الثالثة عشرة من المرحلة الثانية يصل عدد المدربين والمتدربين الذين تم تقييمهم إلى 196 مدربًا و 2513 متدربًا.
ومن المقرر أن يتم تكريم المميزين من المدربين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني خلال الشهر الجاري، وتسعى المرحلة الثانية إلى نقل فكرة مشروع 1000 معلم كنسي. إلى قطاعات أكبر من الآباء الكهنة والخدام والخادمات داخل الإيبارشيات وصولًا لتدريب عشرين ألف معلم كنسى
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