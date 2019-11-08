أخبار مصر | بعد تصدرها جوجل وفيسبوك.. من هي شهد أحمد المعثور على جثتها بالنيل؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تصدرها جوجل وفيسبوك.. من هي شهد أحمد المعثور على جثتها بالنيل؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثر الأهالي على جثة شهد احمد، طالبة كلية الصيدلة جامعة قناة السويس، في مياه نهر النيل بنطاق محافظة الجيزة، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الأمن بالواقعة، حيث أن الطالبة شهد احمد قد تم تداول صور عن غيابها عن المنزل على موقع "فيسبوك".

قصة الطالبة شهد احمد

وتصدرت قصة الطالبة شهد أحمد شهيدة نهر النيل، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وجوجل.

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بداية القصة كان بحضور أسرة للإبلاغ عن اختفاء ابنتهم شهد أحمد، طالبة بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، بقسم ثالث الإسماعيلية، وعلى الفور تم إبلاغ اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، وضم الرائد محمد سكر، رئيس المباحث، والنقيبين إسلام مشهور وأحمد المراكبي وكيلى المباحث، وبالفحص توصلت تحريات ومعلومات فريق البحث وفحص كاميرات المراقبة إلى أن الطالبة المختفية تعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية، وأنها يوم الاختفاء طلبت مبلغا ماليا من زملائها بالكلية، وتوجهت عقب ذلك إلى موقف سيارات الأجرة العمومي واستقلت سيارة أجرة في اتجاه القاهرة.

غرق الطالبة شهد احمد

وأوضحت التحريات، أن جميع زملاء الطالبة شهد احمد شهدوا بحسن خلقها وأنها متميزة ولكنها عانت الفترة الماضية من أزمة نفسية جعلتها منعزلة وتعاني من بعض الاضطرابات، وأبلغت أسرة الطالبة رجال المباحث بالإسماعيلية أنه تم العثور على جثة الطالبة غارقة في مياه النيل بنطاق محافظة الجيزة